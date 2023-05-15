Kırşehir'in tek kadın adayı Baltalık sandıktan çıkamadı

Kırşehir'in tek kadın adayı olan Memleket Partili Gülay Baltalık sandıktan çıkmadı.

Halkın tercihlerine saygı duyduklarını söyleyen İl Başkanı Suat Yiğit yaptığı açıklamada, "Halkın tercihlerine elbette saygı duyuyoruz. Milli irade, halkın tercihi noktasında şekillenir. Biz, çıkan her sonucu siyasetçi olarak saygı çerçevesinde karşılamak zorundayız" dedi. 14 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği Seçimlerinde cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek partisi için oy isteyen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin Kırşehir'deki vekil adayı Gülay Baltalık, şehrin de tek kadın milletvekili adayı olma özelliğini taşıyordu. Yapılan seçimlerde 152 bin 511 seçmenin oy kullandığı Kırşehir'de Baltalık'ın temsil ettiği Memleket Partisi il geneli oyların toplamında aldığı bin 114 oy ile 9. parti oldu. Düzenlenen toplantıda konuşan İl Başkanı Yiğit, kadın adayları ve kurucu il başkanları Baltalık'ı medeni cesareti nedeniyle tebrik ettiğini söyledi.

Yiğit, "Seçmenin iradesini önemli görüyoruz. Yaptığımız saha çalışmalarında bizleri dinleyen, anlattıklarımızı önemseyen herkese teşekkür ederim. Gezilerimizde kadın adayımıza karşı insanımızın heyecanını görmek bizleri mutlu etti. Yeni kurulan Memleket Partisinde alınan her oyu değerli kılıyoruz. Seçimlerin kazananlarının da Kırşehir için çalışma yürütmelerini canı gönülden talep ediyorum. Şehrimizin eksiği olan işsizlik ve istihdam sorununun giderilmesi noktasında da bizler de sorulduğu takdirde her türlü katkıyı sunarız" diye konuştu. - KIRŞEHİR