Kırşehir'in en büyük aşireti AK Partili adaylarla bir araya geldi

Kırşehir'in en büyük aşiretlerinden olan Irmak Bucağı köylüleri, AK Partili adaylar ve parti üyeleri ile bir araya geldi.

Kırşehir'in en büyük aşiretlerinden olan Irmak Bucağı köylüleri, AK Partili adaylar ve parti üyeleri ile bir araya geldi.

Toplantıda konuşan AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti'nin tüm teşkilatları ve şehir yapılanmalarıyla 14 Mayıs seçimlerine hazır olduklarını söyledi. Ünsal, "Sizler her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldınız. Bize 'biletlerini kestik gidecekler' diyenler yanılıyorlar" dedi.

Cumhur İttifakı ile ortak çalışma yaptıklarını anlatan Ünsal, "Ortak adayımız Cumhurbaşkanımız. HDP ve PKK bayrakları dalgalandırma hevesi içerisinde olanlara fırsat sunmayacağız. Her Türk vatandaşı ülkemizde yapılan hizmetlere şahittir. Irmak Bucağı köylülerinin sandıkları patlatacağına şüphem yok" diye konuştu.

Program AK Parti milletvekili adaylarının aşiret üyelerine hitapları sonrası istişare toplantısı ile devam etti. - KIRŞEHİR