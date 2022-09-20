Kırşehir haberleri | AK Parti İl Başkanı Ünsal, 'Ahilik, Kırşehir'e değer şekilde kutlandı'

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir merkezli düzenlenen ve 35.'si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinin şehre değer şekilde kutlandığını söyledi.

Ünsal, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yoğun programlarına rağmen zaman ayırarak Kırşehir'de ki resmi kapanış törenlerine katılmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Cacabey Meydanı dolup taştı."dedi. Kutlamaları değerlendiren Ünsal, "EYT ve 'Sözleşmeli personellerin kadro' çalışmaları hakkında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in parti teşkilatında da müjdeler verdi. Aralık ayında bu müjdeleri mecliste göreceğiz. Basına kapalı devam eden görüşmemizde, bugüne kadar yapmış olduğumuz esnaf, ilçe ve köy ziyaretlerinde bize ulaşan talepleri, sorunları bakanımıza ilettim. Bakanımız, konuların takipçisi olacağını ve Şirin Kırşehir'imize destek olacağını söyledi. AK Parti hizmetin adıdır. Allah'ın izni ile, Vatandaşın taleplerini çözecek her zaman olduğu gibi yine AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu. - KIRŞEHİR