Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kırşehir haberleri | AK Parti İl Başkanı Ünsal, "Ahilik, Kırşehir'e değer şekilde kutlandı"

Politika Haberleri

Kırşehir haberleri | AK Parti İl Başkanı Ünsal, 'Ahilik, Kırşehir'e değer şekilde kutlandı'

Edinilen Kırşehir gelişmesine göre AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir merkezli düzenlenen ve 35.'si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinin şehre değer şekilde kutlandığını söyledi.

Ak Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Kırşehir merkezli düzenlenen ve 35.'si kutlanan Ahilik Haftası etkinliklerinin şehre değer şekilde kutlandığını söyledi.

Ünsal, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yoğun programlarına rağmen zaman ayırarak Kırşehir'de ki resmi kapanış törenlerine katılmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Cacabey Meydanı dolup taştı."dedi. Kutlamaları değerlendiren Ünsal, "EYT ve 'Sözleşmeli personellerin kadro' çalışmaları hakkında da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in parti teşkilatında da müjdeler verdi. Aralık ayında bu müjdeleri mecliste göreceğiz. Basına kapalı devam eden görüşmemizde, bugüne kadar yapmış olduğumuz esnaf, ilçe ve köy ziyaretlerinde bize ulaşan talepleri, sorunları bakanımıza ilettim. Bakanımız, konuların takipçisi olacağını ve Şirin Kırşehir'imize destek olacağını söyledi. AK Parti hizmetin adıdır. Allah'ın izni ile, Vatandaşın taleplerini çözecek her zaman olduğu gibi yine AK Parti ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dır" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Ahilik Haftası Vedat Bilgin AK Parti Kırşehir Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title