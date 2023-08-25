Kırşehir'de Tefecilik Operasyonu: 8 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırşehir'de jandarmanın düzenlediği operasyonda tefecilikle suçlanan 8 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çek, senet ve çeşitli yazılı evraklar ele geçirildi.