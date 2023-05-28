Kırşehir'de Seçim Coşkusu

Kırşehirliler resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından sokaklara döküldü. Oy kullanma işlemlerinin son bulmasının ardından parti binası önünde toplanan vatandaşlar, parti müzikleri eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü.

Kırşehirliler resmi olmayan sonuçlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimi kazanmasının ardından sokaklara döküldü.

Oy kullanma işlemlerinin son bulmasının ardından parti binası önünde toplanan vatandaşlar, parti müzikleri eşliğinde Cacabey Meydanı'na yürüdü. AK Parti milletvekili Necmettin Erkan, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal ve Cumhur İttifakı'nın parti temsilcileri de vatandaşlarla birlikte yürüdü. Cacabey Meydanı'nda toplanan kalabalık davul zurna eşliğinde seçimi kutlarken, vatandaşlara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması da dinletildi. - KIRŞEHİR