Kırşehir'de 'Kudüs'te İzimiz Var' etkinliğine çocuklardan 'savaşa hayır' mesajı

Kırşehir'de düzenlenen 'Kudüs'te İzimiz Var' etkinliğine katılan çocuklar, ellerini ve yüzlerini Filistin bayrağı renklerine boyayarak 'savaşa hayır' mesajı verdi. Etkinlikte çocuklar sloganlar atarken, bir ortaokul öğrencisi Filistin'i sevdiğini ve çocukların ölmesini istemediğini dile getirdi. Etkinliğe katılan gençler ise Filistinlilerin yanlarında olduklarını belirtti.

Kırşehir'de çocuklar ' Kudüs'te İzimiz Var' etkinliği düzenledi

KIRŞEHİR - Kırşehir'de Kudüs Platformu tarafından organize edilen etkinlikte bir araya gelen çocuklar 'Kudüs'te İzimiz var' etkinliği ile "savaşa hayır" dedi.

Çocukların ölmesinin acısını hisseden çocuklar ebeveynleriyle katıldığı etkinlikte ellerini ve yüzlerini Filistin Bayrağı renklerine boyadı. Cacabey Meydanında düzenlenen etkinlikte çocuklar sloganlar attı. Kırşehir'deki çocukların Gazze'de yaşayan çocukların acısını hisseden bir ortaokul öğrencisi, çocukların ölmesini istemediğini ve Filistin'i sevdiğini söyledi. Çocuklarla birlikte etkinliğe katılan bir genç ise Filistinli insanların yanlarında olduklarını belirtmek için izlerini bıraktıklarını belirtti.

STK Temsilcileri adına konuşan Abdullah İnce de, "Balon patladığında korkan çocuklardan savaşta ezilen çocuklar da bizlerin ciğerini yaktı. Ortaokullu gençlerle Kırşehir'de destek amaçlı yürüyüp iz bırakmak istedik" dedi.