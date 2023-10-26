Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Politika Haberleri
Filistin Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını düzenlenen yürüyüşle kınadı. İsrail'in saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirten grup, slogan atarak Ankara Caddesi üzerinden Cacabey Meydanına kadar yürüyerek tekbir getirip sloganlar attı. Cacabey Meydanı'nda İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildikten sonra gruplar dağıldı.
Kırşehir'de Filistin'e destek yürüyüşü
KIRŞEHİR - Kırşehir'de İsrail'in Gazze'ye saldırıları düzenlenen yürüyüşle protesto edildi.
Filistin Platformu üyeleri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını düzenlenen yürüyüşle kınadı. İsrail'in saldırılarının insanlık suçu olduğunu belirten grup, slogan atarak Ankara Caddesi üzerinden Cacabey Meydanına kadar yürüyerek tekbir getirip sloganlar attı. Cacabey Meydanı'nda İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybedenler için dua edildikten sonra gruplar dağıldı.