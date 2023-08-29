Kırşehir'de İletişim Yoluyla Dolandırıcılık Uyarısı

Kırşehir'de Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri; 'İletişim Yoluyla dolandırıcılık' konusunda vatandaşları uyardı.

Dolandırıcıların genellikle telefon veya e-posta yoluyla insanları kandırmakta olduğu gerçeğinden hareket eden polisler, şehirde cadde, sokak ve insanların yoğun kullanımında olan park alanlarında dolandırıcılık uyarısında bulundu. İnsanlara kendilerini banka görevlisi veya polis olarak tanıtarak kişisel bilgilerini veya para transferlerini isteyebilen dolandırıcılara karşı bilgilendirmede bulunan TDP görevlileri, bazı dolandırıcıların da insanlara sahte yatırım fırsatları sunarak para kazanma vaadiyle onları kandırabildiğini anlattı. Suçunun önüne geçilmesi, toplumsal dinamiklerin harekete geçirilerek toplumda farkındalığın artırılması ve her geçen gün yeni bir yöntemle insanları aldatmaya çalışan dolandırıcılara karşı vatandaşların şuurlanması ve mağdur olmamaları için yapılan çalışmalarda halkın yoğun olduğu park ve meydanlarda, işlek cadde ve sokaklarda bilgilendirme faaliyetleri aralıksız olarak sürdürülüyor. - KIRŞEHİR