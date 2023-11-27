Kırşehir'de Gençler İsrail'in Filistin'e Yönelik Saldırılarını Protesto Etti

Kırşehir'de Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) üyesi gençler, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etti.

Ahi Evran Külliyesi'nde toplanan lise öğrencileri, "Yürü Kardeşim, Ayaklarına Bir Kudüs Gücü Gelsin" yazılı pankartla Cacabey Meydanı'na kadar yürüyerek, İsrail aleyhine slogan attı.

Kırşehir TÜGVA Lise Koordinatörü Hazım Kınay, meydanda yaptığı konuşmada, İsrail'in Filistin'e karşı dünyanın gözü önünde soykırım gerçekleştirdiğini söyledi.

Gazze'nin 2005 yılından bu yana havadan, karadan ve denizden abluka altında olduğunu aktaran Kınay, "Dünyanın en büyük açık hava hapishanesi olarak biliniyor. İsrail, şimdi de Gazze'yi gece gündüz bombalıyor. Şehrin elektrik ve suyunu keserek gıda girişine izin vermeyip, hastaneleri bombalıyor. İsrail insanlık suçu işlemeye devam ediyor. Bizler tüm bu zulümlerin karşısında durarak Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu herkese ilan ediyoruz." diye konuştu.