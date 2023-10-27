Kırşehir'de FETÖ üyesi olan hükümlü yakalandı
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Kırşehir'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen bir kişi, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.
Kırşehir'de FETÖ üyesi olmaktan hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet mahrem yapılanmasında yer aldığı iddiasıyla hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.U'nun saklandığı adresi tespit etti.
Adrese düzenlenen operasyonda, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Politika