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Kırşehir'de FETÖ üyesi olan hükümlü yakalandı

Kırşehir'de FETÖ üyesi olmaktan hüküm giyen bir kişi, ikamet ettiği apartmanın bodrumunda yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucunda hükümlü cezaevine teslim edildi.