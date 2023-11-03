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Kırşehir'de FETÖ'nün 'mahrem ablası' olarak 7 yıldır aranan şüpheli tutuklandı

Kırşehir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütte 'mahrem abla' olarak görev yaptığı iddiasıyla 7 yıldır aranan R.K, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.