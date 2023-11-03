Kırşehir'de FETÖ'nün 'mahrem ablası' olarak 7 yıldır aranan şüpheli tutuklandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Kırşehir'de FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütte 'mahrem abla' olarak görev yaptığı iddiasıyla 7 yıldır aranan R.K, polis tarafından yakalandı ve tutuklandı.
Kırşehir'de FETÖ'nün "mahrem ablası" olarak 7 yıldır aranan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve örgütte "mahrem abla" olarak görev yaptığı iddiasıyla 7 yıldır aranan R.K'yi, kent merkezinde bir ikamete düzenlenen operasyonda yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Politika