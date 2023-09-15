Kırşehir'de DEAŞ Üyesi 4 Kişi Yakalandı
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları belirlenen 4 Irak uyruklu kişi gözaltına alındı. Operasyonda şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ele geçirildi.
KIRŞEHİR'de, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Irak uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyelerinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Irak uyruklu M.R.A.A., Y.A.A.A., A.H.A.A. ve Z.Q.S.Q'nun örgüt üyesi olduğu belirlenip, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika