Kırşehir'de DEAŞ Terör Örgütü Üyeleri Yakalandı

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütünde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda DEAŞ terör örgütünde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

İşlemleri tamamlanan A.H., A.A. ve A.E. şahıs sınır dışı edilirken, A.S.A. ve S.A. ise çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KIRŞEHİR