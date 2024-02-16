Kırşehir'de CHP Üyesi AK Parti'ye Katıldı
Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Hüseyin Parlatan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, katılımı sosyal medya hesabından duyurdu.
Kırşehir'de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) üyesi Hüseyin Parlatan, partisinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
Rozeti takan AK Parti İl Başkanı Seher Ünsal, partisine katılımı sosyal medya hesabından "Ailemize Hoş Geldin" notuyla paylaştı. Ünsal, "CHP'den istifa edip Türkiye Yüzyılı'nda bende varım diyen Hüseyin Parlatan'a rozetini taktık"dedi
Geçtiğimiz günlerde Kındam Spor Kompleksi'nde düzenlenen aday tanıtım programında da Gelecek Partisi yönetimi AK Parti'ye katıldığını duyurmuştu. - KIRŞEHİR