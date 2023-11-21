Kırşehir Belediye Meclisi 2024 Performans Planı ve Bütçesini Görüştü

Kırşehir Belediye Meclisi, 2024 yılı Performans Planı ve 2024 Mali Yılı Bütçesini görüşmek üzere 21 Kasım 2023 Salı günü saat 14: 00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Toplantı Salonunda Meclis Başkan Vekili Turgay Kaya yönetiminde toplandı.

Kırşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Turgay Kaya yönetiminde gerçekleştirilen Kasım Ayı Meclis Toplantısı 2. Birleşimi'nde 2024 yılı Performans Planı ve 2024 Mali yılı Bütçesi'nin görüşülmesi gerçekleştirilerek oy birliğiyle karara bağlandı.

Toplantının gündem dışı maddesinde Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu imzasıyla " Filistin'de Yaşanan İnsanlık Dramına Karşı Çağrımızdır" metni okundu. Okunan metinde şu ifadeler yer aldı:

"Haftalardır Gazze'ye, havadan, karadan, denizden saldırıp duruyor İsrail. Dünya basını ise bu tek yanlı, tek güçlü, tek karar vericisi olan amansız yıkımı "savaş" olarak aktarmaya devam ediyor. Oysa ortada bir savaş yok. İnsanlık tarihinin en trajik yok etme planlarından biri devreye sokulmuş durumda. Kadınlar, yaşlılar ve çocuklar gözlerimizin önünde değil, gözlerimizin ta içinde yok oluyor. Hangi örgüt, ordu ya da güç tarafından gerçekleştirilirse gerçekleştirilsin, sivillere yönelik her türlü şiddet ve katliamları lanetliyoruz. İsrail'in 1948'den bu yana sistemli olarak sürdürdüğü ve Gazze'de doruk noktasına vardırdığı şiddet ve katliamların bir an önce durdurulması için bütün insanlığı göreve çağırıyoruz."