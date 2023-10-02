Kırşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, kendisini CHP'nin, eski dönem belediye başkanı dayısının oğlunu da MHP'nin hasta ettiğini söyledi. Ekicioğlu'nun açıklamaları sosyal medyada gündem oldu.

Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu: 'MHP beni ve dayımın oğlunu hasta etti'

Kırşehir'in CHP'li Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu İstanbul'da katıldığı bir toplantıda, kendisini CHP'nin, eski dönem belediye başkanı dayısının oğlunu da MHP'nin hasta ettiğini söyledi.

İstanbul'da Minyatür Türkiye Park açılışı ziyareti sonrasında hemşehri sohbetinde konuşan ve rahatsızlık sürecini anlatan Belediye Başkanı Ekicioğlu kullandığı ifadelerle sosyal medyanın gündemi oldu. İstanbul'da yaşayan Kırşehirli hemşehrilerine yaşadığı rahatsızlık durumunu anlatan Ekicioğlu, "Belediye Başkanı olduktan sonra pandemi başladı. Ondan sonra da benim rahatsızlık süreci başladı. Son ana geldik" dedi. Eski belediye başkanı dayısının oğlu Arif Ekici'nin rahatsızlık sürecini sorması sonrası açıklamada bulunan Kırşehir Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu, "Bizde rahatsızlığın ırsi olduğu söyleniyor. Benim dayımın oğlu da aynı durumda. Seni MHP beni de CHP hasta etti dedim" diye konuştu.

Hafta sonu Kırşehir'de gerçekleşen CHP il kongresine Belediye Başkanı Selehattin Ekicioğlu'nun katılmaması da tepki ile karşılanmıştı. - KIRŞEHİR