Kırşehir Belediye Başkanı İtfaiye Müdürlüğü personeliyle buluştu

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İtfaiye Müdürlüğü personeli ve aileleri ile Ağalar Konağı'nda bir araya geldi. Başkan Ekicioğlu, itfaiye personelinin çalışmaları hakkında bilgi vererek İtfaiyecilik Haftası'nı kutladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, İtfaiye Müdürlüğü personeli ve aileleri ile Ağalar Konağı'nda bir araya geldi.

Ağalar Konağı'nda Belediye Başkan Yardımcısı Nuri Araz ile birlikte, İtfaiye Müdürlüğü personeli ile bir araya gelen Belediye BaşkanıSelahattin Ekicioğlu, İtfaiyecilik Kurumu'nun 1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ismi ile İstanbul'da kurulduğunu ve Kırşehir Belediyesi İtfaiye Kurumu'nun ise 1930 yılında kurulduğunu söyledi.

İtfaiye Müdürlüğü personel ve ekipmanları hakkında bilgi veren Başkan Ekicioğlu, şöyle konuştu:

"1714 yılında Tulumbacılar Ocağı ismi ile İstanbul'da kurulan itfaiyecilik kurumu, o günden bugüne tüm memleketimizde çalışmalarını yürütmektedir. 1930 yılında kurulan Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'müzde ise bugün itibarı ile 41 personelimiz görev yapmaktadır.

Mevcut durumda, 3 adet merdivenli Yangın Söndürme Aracımız, 2 adet Arazöz, 1 adet Kurtarma Aracı ve 1 adet de Öncü (Servis) Aracı olmak üzere toplamda 7 adet İtfaiye Aracımız yangın söndürme ve arama - kurtarma çalışmaları yapmaktadır.

Kırşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz, yangına karşı önlem alınmasını sağlamakla birlikte, doğal afetler neticesinde gelişen durumlarda arama ve kurtarma çalışmalarıyla birlikte ilk yardımda da görev almaktadırlar.

Halkımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması noktasında var güçleriyle çalışan İtfaiyecilerimiz, yangın söndürme çalışmalarıyla birlikte aynı zamanda yangın bölgesinin içinde veya dışında kalan kişiler için kurtarma çalışmalarını da yürütürler. Kamu kurumlarına tatbikat eğitimi veren İtfaiyecilerimiz, iş yerlerinin yangın ve güvenlik kontrollerini de gerçekleştirmektedirler.

Bu bağlamda, kendi canlarını feda etme uğruna, 24 saat görev bilinciyle çalışan tüm itfaiye personelimizin İtfaiyecilik Haftası kutlu olsun."