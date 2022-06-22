'Kırmızı hat' diplomasisinden olumlu sonuç

GIDA krizinin çözümü ve Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü gemilerin tahliyesine yönelik Türk ve Rus askeri heyetlerinin toplantısı, dün Moskova'da gerçekleştirildi. Yapıcı ve olumlu havada geçtiği bildirilen toplantıda; Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında görüşmeler yapılmasına yönelik anlayış oluştuğu öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gıda krizinin çözümüne yönelik gerçekleştirdiği diplomatik çalışmalar ve verdiği direktif kapsamında, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile görüşmelerin ardından Türkiye, Ukrayna ve Rusya arasında kurulan 'kırmızı hat' diplomasisi olumlu sonuçlar vermeye başladı. Bu kapsamda gıda krizinin çözülmesi, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl yüklü ticari gemilerin tahliyesi, Borispol Havalimanı'nda kalan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait uçakların Türkiye'ye emniyetle ulaşımı gibi konuları ele almak üzere Milli Savunma Bakanlığı'ndan askeri heyet, dün Rusya'ya gitti.

Demirören Haber Ajansı / Politika