Kırmızı bültenle aranan şüpheli İspanya'da yakalandı

HAKKINDA kırmızı bülten bulunan Muhammed Yakut, İspanya'da yakalandı. Yakut için savcılığın iade talebinde bulunacağı öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, şüpheli Muhammed Yakut hakkında "Birden fazla kişi tarafından birlikte yağma" ve "Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirme veya Yayma" suçlarından tutuklanmasına yönelik İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliğince yakalama kararı çıkarılmıştı. Savcılık, Yakut hakkında uluslararası seviyede aranması amacıyla kırmızı bülten çıkarılması için Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'ne talep yazısı göndermişti. Bakanlığın uygun bulduğu talep, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol Daire Başkanlığı'na gönderilmişti. Interpol'ün Genel Sekreterliği'nce de uygun görülen talep üzerine şüpheli Muhammed Yakut hakkında 25 Mayıs 2023'te kırmızı bülten kararı çıkarılmıştı. Şüpheli Muhammed Yakut'un yer tespitinin yapılarak Türkiye'ye iadesi için başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerinin İnterpol Birimleriyle iletişime geçilmişti. İspanya'da yakalandığı öğrenilen Muhammed Yakut hakkında savcılığın, iade talepnamesi hazırladığı öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Soruşturma kapsamında 30 Nisan'da Muhammed Yakut'a bilgi, belge aktardığı iddiasıyla Can Tanrıyar tutuklanmıştı. Tanrıyar'ın Muhammed Yakut'a video paylaşımlarında kullanılmak üzere bilgi, belge, fotoğraf aktarımında bulunduğu, şüphelilerin video paylaşım süreci ve öncesinde birlikte hareket ettiklerine yönelik tespitler bulunduğu kaydedilmişti.