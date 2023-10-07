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Kırklareli Valisi Birol Ekici, ziyaretlerini sürdürüyor

Kırklareli Valisi Birol Ekici, beraberindeki heyetle birlikte Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy'u ziyaret etti. Ziyarette kent hakkında bilgi verildi ve yöresel ürünler hediye edildi. Ayrıca, Kırklareli Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da Kızılay Şube Başkanı Volkan Göç'ü kabul etti ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.