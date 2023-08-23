Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu

Vali Ekici, Turgutbey ve Umurca köylerini ziyaret edip çalışmaları inceledi. İl Özel İdaresi çalışanları ile sohbet eden Ekici, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekici, ziyaretleri kapsamında vatandaşların isteklerini de dinledi. Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Ekici, tüm köyleri ziyaret ettiklerini bildirdi. Ekici, tüm köyleri ziyaret ettiğini kaydetti.