Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pehlivanköy ilçesinde restorasyon çalışması tamamlanan Merkez Camisini ziyaret etti ve Lüleburgaz ilçesinde bir bisiklet firmasını ziyaret ederek yatırımcıları kente davet etti.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz ilçesinde inceleme ve ziyaretlerde bulundu.
Vali Ekici, ilk olarak Pehlivanköy ilçesinde restorasyon çalışması tamamlanan Merkez Camisini ziyaret etti.
Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ekici, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti.
Ekici, ardından Lüleburgaz ilçesinde bir bisiklet firmasını ziyaret etti.
Firmayı gezen Ekici, tüm yatırımcıları kente davet etti.
Kaynak: AA / Politika