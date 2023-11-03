Haberler ›› Politika ›› Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Lüleburgaz'da incelemelerde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Pehlivanköy ilçesinde restorasyon çalışması tamamlanan Merkez Camisini ziyaret etti ve Lüleburgaz ilçesinde bir bisiklet firmasını ziyaret ederek yatırımcıları kente davet etti.