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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde bulunan köyleri ziyaret ederek İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ekici, köylerdeki sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdü.