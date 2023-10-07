Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu
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Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde bulunan köyleri ziyaret ederek İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını inceledi ve vatandaşlarla bir araya geldi. Ekici, köylerdeki sorunları çözmek için çalışmalarını sürdürdü.
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.
Vali Ekici, Kocatarla, Devletliağaç ve Malkoçlar köylerini ziyaret edip İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarını inceledi.
Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Ekici, daha sonra köy kahvehanelerinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Vatandaşların kendilerine ilettikleri sorunları yerinde, hızlı bir şekilde çözüme kavuşturmak istediklerini belirten Ekici, tüm köyleri ziyaret ettiklerini bildirdi.
Ekici, köy ziyaretlerini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.
Ziyaretlerde Kofçaz Kaymakamı Onur Bektaş ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de hazır bulundu.