Kırklareli Valisi Birol Ekici, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı kabul etti

Kırklareli Valisi Birol Ekici, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı makamında kabul etti. Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Arslan'a bilgi verdi. Ziyarette Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı da hazır bulundu. Sonbahar şap aşılama dönemi başladı. Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında aşılama döneminin başladığını bildirdi.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ı makamında kabul etti.

Vali Ekici, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte sürdürülen çalışmalar hakkında Arslan'a bilgi verdi.

Ziyarette Öz Sağlık-İş Sendikası Kırklareli Şube Başkanı İbrahim Arı'da hazır bulundu.

Sonbahar şap aşılama dönemi başladı

Kırklareli Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy, şap hastalığı ile mücadele çalışmaları kapsamında aşılama döneminin başladığını bildirdi.

Aksoy, yaptığı yazılı açıklamada Kırklareli'nin 2010 yılından bu yana şap hastalığından ari bölge olduğunu anımsattı.

Büyükbaş hayvanların aşılanmaya başladığını belirten Aksoy, şunları kaydetti:

"2023 Yılı Hayvan Hastalıkları ile Mücadele ve Hayvan Hareketleri Genelgesi kapsamında il ve ilçelerde senkronize olarak yürütülecek 2023 yılı sonbahar aşılama programı gereği, il genelindeki tüm hayvanlara aşı uygulanacaktır. Aşılama programı boyunca veteriner hekimler işletmelerde bu aşı uygulamasında bulunacak, hastalığa karşı işletmelerde kontroller gerçekleştirecek ve hayvanları şap hastalığına yönelik muayene edecekler. Elbette aşı tek başına koruyucu değil. Bu yüzden işletme giriş çıkışlarında dezenfektan uygulamalarıyla, işletme hijyenine ve hayvan refahına özen göstererek hastalığın işletmelere girişine hep birlikte engel olabiliriz."