Kırklareli Valisi Birol Ekici Cumhuriyet Bayramı Mesajı Yayımladı

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ekici, mesajında Cumhuriyet'in kuruluşunun büyük bir zafer olduğunu vurgulayarak, milletin birlik ve beraberlik içinde güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiğini belirtti.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ekici, mesajında kahramanlıklarla dolu büyük bir mücadele sonucu canla başla şanla ve şerefle 29 Ekim 1923'de ilan edilen Cumhuriyet'in 100. yılına kavuşmanın gururunu ve coşkusunu milletçe hep birlikte yaşandığını belirtti.

Türk milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu ifade eden Ekici, mesajında şunları kaydetti:

"Milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan bir rejim olan Cumhuriyet'imiz, Atatürk'ün önderliğinde insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla, bağımsızlık mücadelesi ile elde edilen eşsiz bir zaferle kurulmuştur. Her anı kahramanlıklarla dolu bir mücadele örneği olan kurtuluş savaşı milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Vatan, bayrak ve mukaddesatı uğruna hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan ve her türlü zorluğa göğüs geren Milletimizin kahraman evlatları Malazgirt'ten Çanakkale'ye kadar

tarihinin her döneminde asil ve kararlı duruşuyla insanlığa barış, huzur ve umut olmuştur. Irk, din, dil, inanç ve cinsiyet farkı gözetmeksizin her Türk vatandaşının özgürlüğü ve eşitliği temeline dayanan Cumhuriyet, bizi millet olarak bir arada tutan, toplumsal bütünlüğümüzü ve dayanışmamızı sağlayan, güçlü bir Türkiye ideali etrafında birleştiren

ortak ve vazgeçilmez değerimizdir. Dün olduğu gibi bugün de büyük devlet olmanın şuur ve haysiyetine sahip olan necip

milletimiz, birlik ve beraberliğini bozmak isteyenlerin, geleceğini karartmaya teşebbüs edenlerin hesaplarını daima hezimete uğratmıştır ve uğratacaktır."