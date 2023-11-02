Kırklareli Valiliği Ormanlara Girişleri Yasakladı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı. Yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle alınan bu karar, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasını sağlayacak.
Kırklareli Valiliği, kent genelindeki ormanlık alanlara girişleri 1 Kasım-31 Aralık tarihleri arasında yasakladı.
Valilikten yapılan açıklamada, yüksek risk taşıyan meteorolojik şartlar nedeniyle ormanlara girişlerin 61 gün süreyle yasaklandığı bildirildi.
Bu konuya duyarlı olunması istenen açıklamada, orman yangınlarıyla mücadele kapsamında ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtildi.
Kaynak: AA / Politika