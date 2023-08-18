Kırklareli Vali Yardımcısı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde İncelemede Bulundu

Kırklareli Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünde incelemede bulundu. Tuncer, il müdürlüğü binasını gezerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmalarından dolayı personele teşekkür eden Tuncer, vatandaşlara en iyi şekilde hizmet verebilmek için gayret gösterdiklerini kaydetti. Milli Eğitim Müdürü Özefsun'a ziyaretler Kırklareli Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Hilal Özefsun'a ziyaretler sürüyor. Özefsun, makamında Demirköy Belediye Başkanı Recep Gün ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Ali Fuat Şeker'i kabul etti. Ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Özefsun, kentin eğitimdeki başarısını arttırabilmek için çalıştıklarını söyledi.