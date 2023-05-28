Kırklareli seçim sonuçları: Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun oy oranları

Kemal Kılıçdaroğlu ve Recep Tayyip Erdoğan'ın Kırklareli'deki oy oranları merak ediliyor. Kırklareli genelinde ve ilçe ilçe oy oranları haberimizde.

Kemal Kılıçdaroğlu Kırklareli'de kaç oy aldı? Recep Tayyip Erdoğan Kırklareli'de kaç oy aldı? sorularının yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. 14 Mayıs seçiminde Erdoğan ve Kılıçdaroğlu'nun Kırklareli oy oranlarını Kırklareli geneli ve ilçe ilçe sizler için derledik. Kırklareli'de Cumhur İttifakı kaç oy aldı, Millet İttifakı kaç oy aldı?

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KIRKLARELİ'DE KİM ÖNDE?

Açılan sandık oranına göre, Kırklareli genelinde Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 65,02; Recep Tayyip Erdoğan yüzde 30,47; Sinan Oğan yüzde 4,04 oy alırken Muharrem İnce yüzde 0,47 oy aldı.

14 MAYIS'TA ERDOĞAN KIRKLARELİ'DE KAÇ OY ALDI?

Kırklareli yüzde 30,47 oy alan 12. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplam 78.824 oy aldı.

14 MAYIS SEÇİM SONUÇLARINA GÖRE KEMAL KILIÇDAROĞLU KIRKLARELİ'DE KAÇ OY ALDI?

Kırklareli'de yüzde 65.02 oy alan 13. Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu,Babaeski, Demirköy, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar ve Vize ilçelerinde üstünlük elde ederek 170.348 oy aldı.

14 MAYIS KIRKLARELİ SEÇİM SONUÇLARI!

14 Mayıs ve gerçekleşecek olan 28 Mayıs seçim sonuçlarında detaylı haritayı incelemek ve takip etmek için buraya tıklayınız.

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