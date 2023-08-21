Kırklareli'nde Uyuşturucu Operasyonunda 38 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde yapılan uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

Kırklareli'nde iki haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 38 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 1-16 Ağustos tarihlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla bazı şüphelileri tespit etti.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerine yönelik yapılan baskınlarda 104 gram metamfetamin, 5 bin 42 sentetik uyuşturucu maddesi, 74 gram skunk, 879 gram esrar, 266 gram kannabinoid, 243 ekstazi ile 3 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si tutuklandı, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.