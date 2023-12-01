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Kırklareli'nde terör operasyonunda 8 kişi yakalandı

1 Aralık 2023 18:08 Son Güncelleme: 18:09 Abone Ol

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 4 şüpheli, 3'ü sınır dışı edilen şüpheli ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli adliyeye sevk edildi.