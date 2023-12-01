Kırklareli'nde terör operasyonunda 8 kişi yakalandı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda PKK/KCK-PYD/YPG ve FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalandı. Tutuklanan 4 şüpheli, 3'ü sınır dışı edilen şüpheli ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen terör operasyonunda 8 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri Kasım ayında terör operasyonları düzenledi. Operasyonlarda PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen 8 şüphelinin yakalandı. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken 3'ü sınır dışı edildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ