Kırklareli'nde Terör Operasyonunda 11 Şüpheli Tutuklandı

Kırklareli'nde son 3 ayda düzenlenen terör örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı. Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, şüphelilerin terör örgütü üyesi oldukları belirtildi.

Kırklareli'nde son 3 ayda düzenlenen terör örgütü operasyonlarında gözaltına alınan 26 şüpheliden 11'i tutuklandı.

Kırklareli Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terörle mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma komutanlığından yapılan açıklamada, 1 Temmuz-30 Eylül tarihlerinde düzensiz göçmenler arasında yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmeye çalışan 15'i PKK, 5'i FETÖ, 6'sı DEAŞ terör örgütü üyesi olmak üzere 26 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 11'inin tutuklandığı, 2'sinin adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığına yer verildi.

Diğer şüphelilerin ise Pehlivanköy Geri Geri Gönderme Merkezine teslim edildiği bildirildi.