Kırklareli'nde suçlardan aranan 2 kişi yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 2 kişiyi yakaladı. Yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise pompalı tüfek ile bıçak ele geçirildi. Ayrıca, Kırklareli'nde uyuşturucu madde ile yakalanan 3 şüpheli de gözaltına alındı.