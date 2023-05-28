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Kırklareli'nde seyyar sandık evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gidiyor

Kırklareli'nde seyyar sandık evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gidiyor

Politika Haberleri

Kırklareli'nde sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların oylarını seyyar sandıkta kullanıyor. Yurt genelinde sabah saat 08.00 itibarıyla oy kullana işlemi başladı. Kırklareli'nde de sandığa gidemeyen seçmenlerden talep edenlerin ayağına seyyar sandık götürüldü.

Kırklareli'nde sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların oylarını seyyar sandıkta kullanıyor.

Yurt genelinde sabah saat 08.00 itibarıyla oy kullana işlemi başladı. Kırklareli'nde de sandığa gidemeyen seçmenlerden talep edenlerin ayağına seyyar sandık götürüldü. Sandık kurulu başkanı ve görevlilerin kimlik kontrolünün ardından oy kullanma işlemi gerçekleştirildi.

Hayırlı olması temennisinde bulunan 73 yaşındaki Gülistan Yılmaz, sandık görevlilerine teşekkür etti. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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