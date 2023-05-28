Kırklareli'nde seyyar sandık evlerinden çıkamayan seçmenlerin ayağına gidiyor

Kırklareli'nde sandığa gidemeyen yaşlı ve yatalak hastalar ile engelli vatandaşların oylarını seyyar sandıkta kullanıyor. Yurt genelinde sabah saat 08.00 itibarıyla oy kullana işlemi başladı. Kırklareli'nde de sandığa gidemeyen seçmenlerden talep edenlerin ayağına seyyar sandık götürüldü.