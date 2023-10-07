Kırklareli'nde Vali Birol Ekici başkanlığında Roman vatandaşların kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması konusunda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, eğitim, sağlık, istihdam, barınma gibi konular ele alındı ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Kırklareli'nde "Roman Eylem Planı Toplantısı" gerçekleştirildi.

Vali Birol Ekici başkanlığında, Atatürk Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda, Roman vatandaşların eğitim, sağlık, istihdam, barınma, sosyal hizmet, yardım ve benzeri kamu hizmetlerine erişiminde etkinliğin sağlanması gibi konular görüşüldü.

Daha sonra Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri tarafından temmuz ve eylül aylarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Toplantıya Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Faruk Uysal ile ilgili kurum müdürleri katıldı.