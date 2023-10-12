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Kırklareli'nde polisten kaçan araçtan 10 kaçak göçmen çıktı

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, polisten kaçan bir araçta 10 Suriye uyruklu kaçak göçmen bulundu. Göçmenler, emniyetin işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.