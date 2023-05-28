Kırklareli'nde oylar YSK'ya teslim ediliyor

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinde oy verme işlemi bitmesinin ardından sayılan oylar torbalar ile YSK'ya teslim ediliyor. Kırklareli'nde de oy sayma işlemi biten sandık başkanları torbaları YSK'ya teslim ediliyor.