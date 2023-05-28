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Kırklareli'nde oy sayma işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri sona erdi ve Kırklareli'nde oy sayma işlemi başladı. Okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.

Kırklareli'nde oy sayma işlemi başladı

KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri saat 17.00 itibariyle sona erdi, okullarda kurulan sandıklar açılarak, oylar sayılıyor.

Bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı 2. tur nedeniyle milyonlarca vatandaş sandık başına gitti. Yurtta sabah 08.00'de başlayan oy verme işlemi, 17.00'de sona erdi.

Kırklareli'nde de oy verme işleminin bitmesinin ardından oy sayma işlemi başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hüseyin Çanlı - Politika

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