Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Kırklareli'de oy kullanma işlemi başladı. Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı ve oy pusulaları sayılarak kontrol edildi. Saat 08:00'da oy kullanma işlemi başladı. Tüm yurtta seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Kırklareli'nde oy kullanma işlemi başladı

KIRKLARELİ - Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de oy kullanma işlemi başladı.

Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08: 00'ı gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Öte yandan tüm yurtta seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak.