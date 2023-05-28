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Kırklareli'nde oy kullanma işlemi başladı

Kırklareli'nde oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için Kırklareli'de oy kullanma işlemi başladı. Sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı ve oy pusulaları kontrol edildi. Seçmenler tüm yurtta 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanabilecek.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de oy kullanma işlemi başladı.

Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08.00'ı gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Öte yandan, tüm yurtta seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. - KIRKLARELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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