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Kırklareli'nde Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Kırklareli'nde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende, Mahalle Muhtarları Derneği üyeleri ile Köy Muhtarları Derneği Başkanı İsmet Cebeci, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törene İl Mahalli İdareler Müdürü Alaaddin İkican, siyasi parti temsilcileri, mahalle ve köy muhtarları katıldı.