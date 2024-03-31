Kırklareli'nde Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de oy kullanma işlemi başladı.

Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08.00'i gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Öte yandan, kentte seçmenler 17.00'a kadar oy kullanacak. - KIRKLARELİ