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Kırklareli'nde kargo aracında 58 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde bir kargo aracı olarak görünen kamyonetin kasasında 2'si kadın, 1'i çocuk toplamda 58 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.