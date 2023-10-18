Kırklareli'nde kargo aracında 58 düzensiz göçmen yakalandı
- Güncelleme:
Politika Haberleri
Kırklareli'nde bir kargo aracı olarak görünen kamyonetin kasasında 2'si kadın, 1'i çocuk toplamda 58 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.
Kırklareli'nde kargo aracı görüntüsü verilen kamyonetin kasasında 58 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, düzensiz göçle mücadeleyi sürdürüyor.
Polis ekipleri, Kofçaz ilçesinde bir kargo firmasına ait etiket ve logoların bulunduğu kamyonetten şüphelenerek durdurdu.
Kamyonetin kasasında 2'si kadın, 1'i çocuk 58 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler, işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Göçmen kaçakçılığı iddiasıyla kamyonet sürücüsü de gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Politika