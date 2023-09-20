Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle 6 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 22 kilogram 600 gram esrar, 120 bin makaron ve 23 uyuşturucu hap ele geçirildi.