Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti şüphelilerine yönelik yapılan aramalarda büyük miktarda Hint keneviri, makaron ve tütün ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 164 bin 232 kök kenevir ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 05 - 11 Eylül 2023 tarihleri arasında uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenledi.

Lüleburgaz ve Babaeski ilçelerinde düzenlenen operasyonlarda 164 bin 232 kök kenevir, 10 bin 500 adet makaron, bin 500 gram tütün ele geçirildi. - KIRKLARELİ