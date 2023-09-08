Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı
Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise etil alkol, esrar, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Lüleburgaz, Demirköy ve Babaeski ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.
Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada 140 litre etil alkol, 6 gram esrar, 2 tabanca, 18 tabanca fişeği, 3 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 şüphelinin İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.