Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonunda 5 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise etil alkol, esrar, tabanca ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.