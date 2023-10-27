Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi.

Kırklareli'nde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Vize, Babaeski ve Pınarhisar ilçelerinde kaçakçılık ve uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada 17 uyuşturucu hap ile 10 gram esrar ele geçirildi. Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden birisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - KIRKLARELİ