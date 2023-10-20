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Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonunda 12 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık, mali suçlar, göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda kaçakçılıkla ilgili malzeme ele geçirildi.