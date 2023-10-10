Kırklareli'nde Kaçakçılık Operasyonu: 11 Şüpheli Gözaltına Alındı

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, kaçakçılıkla mücadeleyi sürdürüyor.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 9 adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 8 sikke, dedektör, çapa, 8 bin 506 makaron (filtreli sigara kağıdı), 4 kilogram tütün, sigara sarma makinesi ile şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.