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Kırklareli'nde kaçakçılık operasyonu: 10 şüpheli gözaltına alındı

Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, şüphelilerin evlerinde yapılan aramada çeşitli kaçakçılık malzemeleri ele geçirildi.