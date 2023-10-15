Kırklareli'nde Kaçak Göçmenlere Özel Harekat Timi Desteği

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerindeki Türkiye-Bulgaristan sınırındaki Kırklareli'nde emniyet tarafından oluşturulan uygulama noktalarına özel harekat timi de katıldı.

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerindeki Türkiye- Bulgaristan sınırındaki Kırklareli'nde emniyet tarafından oluşturulan uygulama noktalarına özel hareket timi de katıldı.

Kaçak göçmenlerin Avrupa'ya geçiş güzergahı üzerindeki Türkiye - Bulgaristan sınırındaki Kırklareli'nde, emniyet ekipleri, kaçak göçmenlerle ilgili çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli emniyeti tarafından, oluşturulan uygulama noktalarında kaçak göçmenlerle daha etkin mücadele edilebilmesi için özel harekat timi desteği de sağlandı.

Emniyet, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin aralıksız yapılacağı vurgusu yaptı. - KIRKLARELİ